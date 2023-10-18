TUSAŞ ve AIRBUS havacılık meslek yüksekokulu kuruyor

Avrupa merkezli havacılık şirketi Airbus ile TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta 'Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu' açmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı. TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Mükerrem Ünlüer ve YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu katıldı.



Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda gerçekleşen projenin imza töreninde şirketler, geleceğin havacılık ve uzay teknisyenlerini yetiştirerek sektörün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.



İmza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Airbus ile omuz omuza yürümek çok değerli. Çünkü bu aslında tüm dünyada da ismi olan bir okul haline geliyor. 2 yıllık bu yüksekokulun her bir öğrencisine TUSAŞ olarak birinci günden iş vereceğiz. Aynısını Kahramankazan'da buradaki yüksekokulda yapıyoruz" diye konuştu.