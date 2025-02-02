TUSAŞ’tan tarihi hamle: ABD’ye Meksika sınırı için Aksungur İHA’yı önerdi

Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında öncü kuruluşlarından TUSAŞ, geçtiğimiz yıl hedeflerini aşarak 7.2 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Bu yıl ise hedefini yüzde 50 artırarak 12 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu yıl ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Aylık 1 milyar dolara ulaşabilirsek yıllık 12 milyar dolara çıkabiliriz. Üretim tarafında dünya genelinde yaşanan sıkıntılar bizi de etkiliyor ancak Türkiye olarak çok iyi bir performans sergiliyoruz" dedi.Savunma sanayii ihracatında Avrupa pazarına yöneldiklerini belirten Demiroğlu, "Şu anda Almanya bizimle resmi bir görüşme yapmıyor. Ancak bir gün bizim kapımızı çalacaklarını düşünüyorum ve bu doğrultuda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.TUSAŞ, ihracatta herhangi bir bölge sınırlaması koymuyor. Amerika dahil her pazara açılmayı hedeflediklerini belirten Demiroğlu, ABD'ye Aksungur İHA'yı önerdiklerini açıkladı. "Meksika sınırını koruma amacıyla ABD'ye Aksungur İHA'yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir" diye konuştu.Savunma sanayiinde Türkiye'nin en büyük avantajının ürün satmaktan öte, ülkelerin kendi sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Demiroğlu, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelere bakım, onarım ve eğitim desteği sunduklarını belirtti.Demiroğlu, "Bu, Türkiye'yi tercih edilen bir ortak haline getiriyor" dedi. Savunma sanayisinde dünya genelinde değişen dengeler içinde Türkiye'nin konumunun giderek güçlendiğini belirten Demiroğlu, "Önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarımızın daha da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.