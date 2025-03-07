TÜSİAD başkanlarına kamu davası

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Turan ve Aras'ın genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle haklarında "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan 5 yıl 3 ay hapis istemli iddianame düzenlendi. 13 Şubat günü dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma devam ederken aynı kurulda benzer açıklamalar yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. 19 Şubat günü savcılığa ifade veren Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS

İki isim hakkında yürütülen soruşturmalardan biri tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Turan ve Aras'ın "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisleri istendi. İki isim hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan başlatılan soruşturma ise devam ediyor.





DARBE VE DARBECİLERE HER ZAMAN DESTEK

Türkiye'deki her darbe girişiminde aktif rol oynayan TÜSİAD, Olağan Genel Kurul'daki skandal açıklamalardan geri adım atmamıştı. Kirli geçmişini unutup demokrasi maskesi ile topluma mesaj vermeye çalışan TÜSİAD, yaptığı açıklama ile ülkenin refahına katkı sağlayacak konuları gündemlerine aldıklarını savundu. Aynı TÜSİAD, 12 Eylül'de kapatılmayan tek dernek olmuş, 28 Şubat'ta ise darbecilere açık destek vermişti. Gazete ilanlarıyla hükümetleri tehdit eden TÜSİAD, Gezi kalkışması ve 17-25 Aralık'ta da yine en ön plandaydı.



22 SAYFALIK İDDİANAME

Hazırlanan 22 sayfalık iddianamede, Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın yapmış olduğu konuşmaya ve savcılıkta vermiş olduğu ifadesine yer verildi. İddianamede, şüphelilerin ayrıca dijital platformlar üzerinden de gerçekleştirdikleri konuşmalarında topluma sanki hukuksuzluk ve güven problemi varmış gibi yansıtmaya çalıştıkları anlatıldı.



İÇERİĞİ BİLMİYORDUK!

Aras ve Turan'ın savunmalarında soruşturmaya konu olan konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında gerçekleştirdiklerini, içeriğini bilmedikleri söyledikleri iddianamede yer aldı. Toplumun genelini ilgilendiren adli işlere ilişkin bilgilerin sırf halk arasında endişe ve panik yaratmak saikiyle şüpheliler tarafından söylendiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin sözlerin ülkenin iç ve dış güvenliği kamu düzeni, barışını bozmaya elverişli olduğu ifade edildi.



İNTERNET SİTESİNE YÜKLENDİ

İddianamede, Turan ve Aras'ın genel kuruldaki konuşmalarını basın yoluyla yayınlanacağını bildikleri halde TÜSİ- AD internet sitesi vasıtasıyla kitle iletişim aracıyla kamuoyuna sunmaları nedeniyle aynı suçu zincirleme şekilde işledikleri vurgulandı.