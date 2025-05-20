TÜSİAD yöneticileri hakim karşısına çıktı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 2 ayrı suçtan 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanmalarına başlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras ile avukatları hazır bulundu. Dava 23 Eylül'e ertelenirken, Turan ve Aras'ın yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı.

AYLIK GELİR 900 BİN TL

Duruşmada kimlik tespiti yapılan tutuksuz sanık Mehmet Ömer Arif Aras, aylık gelirinin 900 bin lira olduğunu belirtti. Aras, "İlk defa mahkeme huzurunda bulunuyorum. Bahsedilen suçlama delilsiz ve dayanaksızdır. Üzerine atılı suçlamalar düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Yaptığım konuşma, olağan faaliyet içerisindedir. Başka bir amacı yoktur. TÜSİAD tarafından hazırlanan öneriler başlıklı kitapçıkların açıklamasıdır. Konuşmamda liyakat ile hukuka duyulan güvenin arttırılmasını vurguladım" dedi. Duruşmada savunma yapan sanık Turan ise, "Görevim nedeniyle yaptığım konuşmalar nedeniyle suçlanıyorum. Hiçbir şekilde konuşma içerisinde gerçeğe aykırı bilgiyi vermedim. Konuşmalarım, TÜSİAD'ın tespit ve tavsiyelerden oluşmaktadır. Ben TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı olarak, derneğin tüzüğünde belirtilen düşünceler doğrultusunda önerilerimi ve tecrübelerimi paylaştım" diye konuştu.