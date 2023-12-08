TÜSİAD’dan ekonomik programa tam destek

İŞ dünyasından ekonomi yönetimi ve uygulanan ekonomik programa güçlü destek geldi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, yeni ekonomi yönetimiyle birlikte ekonomi politikalarına olan güveninin yükseldiğini belirterek, "Teoride ve uygulamada performansını iyi değerlendirebildiğimiz bu politikalar, yatırımcılar için yatırım ufkunun uzamasını sağlıyor" dedi. Özilhan, Ankara'da düzenlenen Yüksek İstişare Konseyi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Mayıstan bu yana, geleneksel politikalara dönüldü. Performansını iyi değerlendirebildiğimiz bu politikalar, yatırımcılar için yatırım ufkunun uzamasını sağlıyor. Seçimlerin öncesinde 900 baz puana dayanmış olan ülke risk priminin 350 baz puana kadar gerilemesi, uzun vadeli yatırımların finansman imkânlarını genişletiyor" dedi. ANKARA