Tuzla’da “ilk evim” projesinde kuraların çekileceği çadırlar kurulmaya başlandı

'CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEYEN BİR PROJE BAŞLATTI'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada eşi benzeri görülmeyen ve çok kısa bir sürede binlerce, yüzbinlerce konutun yapılacağı ve insanların bir anda ev sahibi olabilecekleri dünyada eşi benzeri görülmeyen, ekonomik düzeyi yüksek olan ülkelerde bile olmayan bir proje başlatmıştı. İlk Evim, ilk işyerim' projenin Tuzla kısmında 20 bin 900 konut vardı. Bunun kura çekilişi Tuzla'da başlayacak. Bu kura çekilişini birlikte yaşayacağız. Bu konutların yapılması ile birlikte dünyada bir ilk gerçekleşirken, vatandaşımızın ev sahibi olmasını kolaylaştıracak bu muhteşem proje için halkımız adına ve şahsım adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylesine projeler ile hem vatandaşımız ev sahibi oluyor hem de deprem öncesi hazırlığımızı yapmış oluyoruz" dedi.