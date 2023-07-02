Twitter’daki ’görüntüleme limiti’ sonrası kullanıcılar yerli sosyal medya uygulaması Yaay’a akın etti

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk, manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini açıkladı.

Musk, Twitter hesabından, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için getirilen geçici limitlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğrulanmış hesapların günde 10 bin, doğrulanmamış hesapların 1000 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 500 gönderi okuyabileceğini kaydetti.

TWITTER'DAKİ KISITLAMA SONRASI YAAY'A YÖNELDİLER

Elon Musk'ın bu kararına Türkiye'den ve dünyadan kullanıcılar yoğun tepki gösterdi. Platformu kullananlar sitenin işlevsiz hale geldiğini kaydederek diğer uygulamalara yönelmeye başladı.

Kullanıcılar, Türkiye'nin limitsiz ve yenilikçi yerli sosyal medya uygulaması Yaay'a akın etti. Yaay, kullanıcı dostu yapısı ve yenilikleri ile sınırlara takılmayan deneyimler sunuyor.

DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİYLE FARK YARATIYOR

içerikler ve hikâyeler limitsizce izlenebiliyor, görüntülenebiliyor, etkileşimde bulunulabiliyor. Kendi ilgi alanlarına göre spordan teknolojiye, modadan eğitime farklı birçok gündemi takip edebilen kullanıcılar, yaptıkları paylaşımlardan aldıkları etkileşimlerle puan toplayarak 'Popüler' bölümünde yer alabiliyor.

Farklı, dinamik ve yenilikçi bir platform olarak; kategori, gündem etiketi, hikâye paylaşımı, puan sistemi, anında çeviri gibi özellikler sunan Yaay'da keyifli bir şekilde vakit geçirmek mümkün.

Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, geliştirilen özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunuyor.

Gündem ve haber takibi, kategoriler, rozet uygulaması gibi yetkinlikleri ile birçok farklı özelliği aynı çatı altında kullanıcılarıyla buluşturan Yaay, farklı deneyimlere imza atmayı sürdürüyor.

Kısıtlar olmadan kullanım sunan Yaay'ı istedikleri kadar kullanabilen kullanıcılar, sınırsızca içerik tüketebiliyor. Kategori özelliği ile kullanıcıların binlerce içeriğin arasında kaybolmadan, ilgi alanlarına göre kategorileri takip etmesini ve paylaşım yapmasını sağlayan Yaay, gündemdeki etiketler yapısıyla da kategoriler sayfasında, yalnızca o kategoride konuşulan etiketlerin takip edilmesine olanak veriyor.

ROZET SİSTEMİ

Günlük hayatı renklendirecek özellikleri de deneyimlemeyi sağlayan uygulamayla; istenilen zaman paylaşım yapılabiliyor. Yenilikçi puan sistemi ile Yaay'da beğeni aldıkça puanı yükseltmek, rozet sisteminde yukarı çıkmak, daha yüksek puan ile daha fazla görünür olmak da mümkün.

Birçok özelliğin, sade ve kullanıcı dostu tasarım ile kullanılabildiği uygulamada, anında çeviri özelliği, kullanıcıların gördükleri içerikleri birçok farklı dile çevirmesine fırsat veriyor.