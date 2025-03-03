UBS bankasından altın ve gümüş için yeni tahmin geldi

İsviçre merkezli UBS bankası altın için tahminlerini değiştirmezken sanayi üretimindeki toparlanmayı dikkate alarak gümüş fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini duyurdu.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ TAHMİN

UBS tarafından yayımlanan notta, altın rallisinin devam edeceği ancak bir konsolidasyon sürecinin de yaşanabileceği ifade edildi. küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklentisinin gümüş fiyatlarını destekleyeceği öngörüsü paylaşıldı.

UBS analistleri, "Altının bu yıl 3.000 dolara ulaşacağı tahminimiz değişmedi ancak risk durumunda fiyatların 3.100-3.200 dolar seviyelerine çıkabileceğini de kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bankaya göre gümüş fiyatları 12 ay içinde ons başına 38 dolar seviyesine ulaşacak.

Son verilere göre, uluslararası piyasalarda altın 2.869 dolar, gümüş ise 31,3 dolar seviyesinde işlem görüyor. UBS'nin güncellenen tahminleri, özellikle gümüş fiyatlarının güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor.