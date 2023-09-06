Üç bakanlık, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi" için işbirliği protokolüne imza attı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gelecek dönemde kadın kooperatifi sayısının artmasına yönelik teşvik ve desteklere devam edeceklerini belirtti.

Bakan Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, kadınların, Türkiye'de birçok farklı alanda çok kıymetli roller üstlendiğini ve ülkenin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi. Kadınları ekonomik hayata daha fazla dahil etmek istediklerini bildiren Bolat, kadınları üretime, istihdama ve ihracata teşvik etmek için her türlü imkan ve desteği sunduklarını aktardı.

Bolat ülkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtirken, ülkenin hedeflerine ulaşmasında kooperatifleri en önemli aktörlerden biri olarak gördüklerini ifade etti.

Kooperatiflerin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin, Türkiye'nin kalkınmasına çok kıymetli katkılar sağlayacağına işaret eden Bolat, "Bu doğrultuda Bakanlık olarak, yaklaşık 14 bin 433 kooperatif ve 1,5 milyona yakın kooperatif ortağına hizmet sunuyoruz. Bu 14 bin 433'ün 1000'i kadın kooperatifi. İnşallah önümüzdeki dönemde de kadın kooperatifi sayımızın artmasına yönelik teşvik ve desteklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Bolat, istihdam yaratmada ve kadın girişimciliğini artırmada kadın kooperatiflerinin büyük önem taşıdığını ve kooperatifler sayesinde kadınların emeklerinin karşılığını alabildiğini söyledi.

Kadınların, bu sayede ürünlerini yeni pazarlara daha kolay ulaştırdığını, ihracat yapabildiğini, gelir düzeylerini yükselttiğini ve ekonomiye katkıda bulunduğunu anlatan Bolat, "Bakanlık olarak, kadın kooperatifçiliğinin ülkemiz ve ekonomimize öneminin bilinciyle, bu kooperatiflerimizin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamak, kooperatif kurma niyeti ve potansiyeli bulunan kadın girişimcilerimize rehberlik etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KOOPERATİFLERE HİBE SAĞLIYORUZ"

Bolat, Bakanlık olarak "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesi"ni hazırladıklarını ve kadınların kooperatif kurmasını daha kolay hale getirdiklerini aktardı.

Hayata geçirdikleri "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında 14 il ve 64 ilçenin ziyaret edildiğini, toplantı ve eğitimler vesilesiyle kadın girişimciler ve kooperatif ortağı kadınlarla bir araya gelindiğini belirten Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020'den bu yana, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere hibe desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda, 2020, 2021 ve 2022'de 500'e yakın kadın kooperatifimize, çeşitli proje konularında yaklaşık 50 milyon lira hibe desteği sağladık. 2020'de 14,2 milyon lira, 2021 yılında 14,3 milyon lira ve 2022'de ise 20,3 milyon lira tutarında destek sağlanmıştı. 2023'te ise KOOP-DES proje başvuruları için ilk çağrı dönemini tamamlamamızın ardından, daha fazla kooperatifimizin desteklenebilmesi amacıyla 12 Temmuz-14 Ağustos döneminde ikinci çağrı dönemine ait projeleri de kabul ettik."

Bolat, depremden etkilenen kadın girişimcilere kolaylık sağlamak üzere Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde son başvuru tarihini 31 Ekim'e kadar uzattıklarını hatırlattı.

Diğer il ve ilçelerde faaliyet gösteren kadın girişimcilere de ilave kolaylık sağlamak için Türkiye genelinde KOOP-DES'e yönelik son başvuru tarihini ise 15 Eylül'e uzattıklarını belirten Bolat, "KOOP-DES'ten kooperatiflerimizin alabileceği desteğin üst sınırını makine ve ekipman alımları için 400 bin liraya, sergi ve fuar desteği için 60 bin liraya çıkararak bu desteklerde yüzde 100'lük bir artış sağladık. Kooperatiflerin personel istihdam desteklerini ise bir personel için 103 bin liradan 136 bin 824 liraya, iki personel için 206 bin liradan 273 bin 648 liraya çıkarttık. Kadın kooperatiflerinin projelerinin KOOP-DES programı kapsamında hibeyle karşılanması, kooperatiflerin sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları yatırımları hayata geçirmelerine imkan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bolat, Kooperatifler Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin tescil, ilan ve ticaret odasına kayıt ücreti ile yıllık aidat ve munzam aidat ödeme mükellefiyetinin kaldırıldığını söyledi.

Kadın girişimcilere ve kooperatif ortaklarına e-ticaret, pazarlama, kooperatifçilik ve girişimcilik gibi konularda çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler verildiğini de belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız için hayata geçirdiğimiz tüm bu destek programlarının, gerek kadın girişimciliğinin artmasına, gerekse ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunacağını düşünüyorum. Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nün, kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, sayılarının ve görünürlüklerinin artırılması, kadın girişimcilerimizin üretim ve değer zinciri içerisinde daha aktif aktörler haline getirilmesi hususlarında çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Güçlü bir ülkenin temelini, güçlü aile ve güçlü kadın oluşturmaktadır. Bu anlayışla hükümetimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'mizin her bir noktasında ekonomimize değer kazandırmak için emek veren kadınlarımızın yanında olacaktır."