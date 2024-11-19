Üç sendikadan vergide adalet çağrısı

Milyonlarca çalışan, önümüzdeki ay toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı beklerken, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek toplantı öncesi, işçi sendikaları Meclis'i ziyaret etti. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK önümüzdeki yıl geçerli olacak ücrete ilişkin beklentilerini kamuoyu ile paylaşırken, enflasyonun etkilerine karşı çalışanların korunmasını istedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ücretlerin yıl boyunca giderek azaldığını belirterek, "Ocak ayında aldığımızı, aralıkta alamıyoruz. 12 ay çalışıyoruz, ama iki ay çalıştığımız vergiye gidiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İnsanların dayanma gücü kalmadı" dedi. Atalay, asgari ücret görüşmelerinde konfederasyonların doğrudan söz hakkının olması gerektiğini belirterek, "İmkân olursa üç konfederasyonun da komisyona katılmasını istiyoruz" diye konuştu. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün hızla düştüğünü belirtti. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da asgari ücret çalışmalarında gerçekçi verilerin kullanılmasını istedi.