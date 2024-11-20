Uçağa binişte yüz tanıma sistemi geliyor

Dijitalleşmede önemli adımlar atan Türk Hava Yolları (THY) uçağa biniş süreçlerini yüzde 50 daha hızlandırmak için önemli bir projeyi devreye soktu. Proje kapsamında uçağa biniş öncesi manuel olarak yapılan boarding işlemleri artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek. Sistem ilk olarak ABD'de Miami ve Boston Havalimanı'nda THY uçuşlarında denendi ve başarılı oldu. Yakın zamanda sistem İstanbul, İzmir ve Seul'de uygulanacak. THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, "Dijitalleşmede liderlik basamaklarını tırmanmaya devam eden Türk Hava Yolları, biyometrik yolculuğa başlıyor. Miami ve Boston'da başlayan projemiz, biniş sürelerinde yüzde 50'ye varan hızlandırma imkânı sağlıyor. Yakında Seul, İzmir ve İstanbul'da da devreye almayı planladığımız temassız biniş süreçlerini yeni istasyonlar ve yeni yetkinlikler takip edecek" dedi. YENİ SEYAHAT SETİTHY, bussines class yolcuları için de geri dönüştürülmüş malzemelerden yeni seyahat seti konsepti tasarladı. Seyahat kitlerinin yer aldığı çanta, Lanvin'in en ikonik çantalarından ilham alınarak tasarlandı.