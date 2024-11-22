Uçağa Türk uydusu ile internet

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi' dün gerçekleşti. Ulaşım alanında Türkiye'nin önemli aktörlerini buluşturan zirvede konuşan, TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Son 2 yıl içinde 3 tane uydu fırlatmış bir ülkeyiz. Dünya üzerinde iki ya üç uydu atabilen kaç tane ülke var?" dedi.Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen zirveye konuşmacı olarak katılan TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, dünyanın, insandan daha zeki sistemlerin oluşturulacağı bir sisteme doğru gittiğini söyledi. TÜRKSAT olarak uydu teknolojileri üzerine kurulmuş bir şirket olduklarını hatırlatan Atalay, sadece uydu alanında faaliyet göstermediklerini de dile getirdi. Atalay, "Kablo, kablolu TV, kablolu internet başka faaliyet alanlarımız. Bunlardan farklı olarak, bilişim sistemleri, e-devlet, dijitalleşme, dijital dönüşümle ilgili faaliyetlerimiz de var. Şu anda gökyüzünde 5 tane uydumuz aktif olarak faaliyet gösteriyor. 6. uyduyu geçtiğimiz gün fırlattık. Muhtemelen 1 ay içinde hizmet verir hale gelecek. Son 2 yıl içinde 3 tane uydu fırlatmış bir ülkeyiz. Dünya üzerinde iki ya üç uydu atabilen kaç tane ülke var?" ifadelerini kullandı. 6. uydunun tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilmiş, iftihar duydukları; Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu olduğunu aktaran Atalay, "Gözlemleme uyduları üretilmişti ama bu ilk haberleşme uydusu. Dünyada bunu daha önce yapan 10 ülkeden biriyiz" bilgisini verdi.Bugüne kadar uçakların içindeki internet hizmetlerinin yabancı servis sağlayıcıları üzerinden verildiğini belirten Atalay, "Bugün burada ilk kez duyuracağım; önce AJet sonra da Türk Hava Yolları'nda bizim sağlayıcılarımız üzerinden internet hizmeti sunulacak. 1-2 ay içinde AJet'te aktif olarak kullanılmaya başlar. Türk Hava Yolları'nın kullanıma başlaması biraz daha uzun sürebilir" diye konuştu. TÜRKSAT'ın 24 ilde 5.5 milyona yakın haneye ulaştığına da değinen Atalay, şu ifadeleri kullandı: "1.6 milyon da abonemiz var. E-devleti biz işletiyoruz. E-devlet hizmetlerinde Türkiye, dünyadaki en gelişmiş ülkelerden biriyiz. 66.5 milyon kişi e-devlet hizmetlerinden yararlanıyor. En çok kullanım sağlayanlar da 40 yaş üstü. 1000 kamu kurumu, 500'ün üzerinde de belediyenin hizmetleri e-devlet üzerinden sunuluyor."Dünyada gelinen noktada veri yönetimi, veri saklamanın ve veri iletmenin çok önemli bir olay olduğuna vurgu yapan Atalay, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Bir şeyi yönetebilmeniz için onunla ilgili verilere sahip olmanız lazım. Veri büyüklüğü o kadar hızlı artıyor ki buna veri tsunamisi de deniyor. Her 1.5 yılda bir insanlığın tarihi boyunca ürettiği veri kadar büyüklüğe sahip veri üretiliyor. Yani 1.5 yılda ürettiğimiz veri bundan önceki insanlık tarihi boyunca ürettiğimiz veri kadar bir büyüklükte. Bu verileri saklamak, üretmek, iletmek, işletmek bir iş. Biz şu an TÜRKSAT Bulut'u oluşturuyoruz. TÜRKSAT verilerini burada saklıyor, işliyor olacağız. Böylece kurumların yeni yatırımlar yapmasına gerek kalmadan biz TÜRKSAT bünyesinden vereceğiz."