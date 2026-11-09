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Giriş Tarihi: 09.11.2026 14:38 Son Güncelleme: 09.11.2026 14:58

Uçak bileti alacaklar dikkat! Yüzde 30 indirim uygulanacak, son gün 10 Kasım

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat etmek isteyenler için yeni kampanyayı duyurdu. Kampanya kapsamında Basic, EcoJet, Flex ve Premium bilet seçeneklerinin tamamında yüzde 30 indirim uygulanacak. İndirimli bilet satışları 10 Kasım'a kadar devam edecek.

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İHA İHA Ekonomi
Uçak bileti alacaklar dikkat! Yüzde 30 indirim uygulanacak, son gün 10 Kasım
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Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) seyahat edecek yolcular için vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış dönemindeki seyahatleri kapsayan kampanyada biletler, 9 Kasım 2026 saat 11.00'den 10 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

AJet'in kampanyası kapsamında alınan indirimli biletler, 24 Kasım 2026 ile 3 Mart 2027 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Ancak kampanya belirli tarihleri kapsamıyor. 31 Aralık 2026-5 Ocak 2027 ve 22 Ocak-9 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar indirim dışında tutulacak.

BİLET ALIRKEN İNDİRİM KODU KULLANILACAK

Yüzde 30 indirimden yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini yalnızca AJet'in resmî internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alması gerekiyor.

Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "KIBRIS30" kodunun kullanılması gerekiyor. İndirim, bilet ücretlerine vergiler hariç uygulanacak.

BASIC, ECOJET, FLEX VE PREMIUM BİLETLER DE KAMPANYADA

Kampanya yalnızca Basic biletlerle sınırlı tutulmadı. AJet, EcoJet, Flex ve Premium bilet seçeneklerinde de yüzde 30 indirim uygulayacak.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AJET #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #UÇAK BİLETİ

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Uçak bileti alacaklar dikkat! Yüzde 30 indirim uygulanacak, son gün 10 Kasım
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