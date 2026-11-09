Uçak bileti alacaklar dikkat! Yüzde 30 indirim uygulanacak, son gün 10 Kasım

Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) seyahat edecek yolcular için vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı. Kış dönemindeki seyahatleri kapsayan kampanyada biletler, 9 Kasım 2026 saat 11.00'den 10 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak.