Uçak bileti alırken yüzde 30 indirim için bu kodu kullanın! AJet yeni kampanasını duyurdu

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) seyahat edecek yolcular için vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet kampanyasını satışa sundu. Kampanya kapsamında biletler, belirlenen tarihler arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre indirimli biletler, 27 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.