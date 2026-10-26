Uçak bileti alırken yüzde 30 indirim için bu kodu kullanın! AJet yeni kampanasını duyurdu

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) seyahat edecek yolcular için vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet kampanyasını satışa sundu. Kampanya kapsamında biletler, belirlenen tarihler arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre indirimli biletler, 27 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.
İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Kampanya kapsamında alınan biletler, 23 Kasım 2026 ile 21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde geçerli olacak. Ancak 25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 tarihleri arasındaki seyahatler kampanya dışında tutulacak.
İndirimli biletler yalnızca AJet'in ajet.com internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satışa sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların bilet alımı sırasında 30KIBRIS kodunu kullanması gerekiyor.
BAGAJ ALIMINDA DA YÜZDE 30 İNDİRİM
Kampanya, yalnızca uçak biletleriyle sınırlı kalmıyor. AJet yolcuları, kampanya süresince kabin bagajı ve uçak altı bagajı satın alırken de yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.