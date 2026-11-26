Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı direkt uçuşlarda geçerli yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında biletler, vergiler hariç yüzde 20 indirimle satışa sunulurken, tüm koltuk seçimlerinde de aynı oranda indirim uygulanacak.
BİLETLER 27 KASIM'A KADAR SATILACAK
AJet'in yurt dışı uçuş kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, indirimli biletlerini 26 Kasım 2026 saat 11.00'den 27 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar satın alabilecek.
Kampanya biletleri, 1 Aralık 2026-30 Nisan 2027 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek. Ancak 18 Aralık 2026-10 Ocak 2027 ve 5-15 Mart 2027 tarihleri kampanya kapsamı dışında tutulacak.
KOLTUK SEÇİMLERİNDE DE YÜZDE 20 İNDİRİM
AJet, kampanya süresince tüm koltuk seçimlerinde de yüzde 20 indirim uygulayacak. Yolcular indirimli biletlerini ve koltuk seçimlerini ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden gerçekleştirebilecek.
İNDİRİM HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?
Kampanya; Avrupa'da Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Rotterdam, Londra, Stuttgart, Viyana ve Zürih gibi destinasyonları kapsıyor.
Bunun yanı sıra Priştine, Saraybosna, Üsküp, Tiran, Bakü, Tiflis, Moskova, Bişkek, Taşkent, Almatı ve Astana da kampanya kapsamındaki şehirler arasında yer alıyor.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika destinasyonlarında ise Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep uçuşlarında indirim uygulanacak.