İNDİRİM HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?

Kampanya; Avrupa'da Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Rotterdam, Londra, Stuttgart, Viyana ve Zürih gibi destinasyonları kapsıyor.

Bunun yanı sıra Priştine, Saraybosna, Üsküp, Tiran, Bakü, Tiflis, Moskova, Bişkek, Taşkent, Almatı ve Astana da kampanya kapsamındaki şehirler arasında yer alıyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika destinasyonlarında ise Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep uçuşlarında indirim uygulanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör