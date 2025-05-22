Uçaklarda yarım koltuk dönemi

Havacılık sektöründe devrim niteliğinde bir yenilik gündemde. 2026 itibarıyla bazı havayolu şirketleri, maliyetleri düşürmek ve daha fazla yolcu kapasitesi sağlamak amacıyla "yarı oturur pozisyonda yolculuk" sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Düşük maliyetli havayolu şirketlerinin gündemindeki "Skyrider 2.0" adlı yeni sistem, yolcuları geleneksel koltuk konforundan uzaklaştırıp hafif eğimli, yarı oturur pozisyonda seyahate yönlendiriyor. Bu koltukların, 2026 itibarıyla iki saatten kısa uçuşlarda kullanılması planlanıyor. Yeni tasarımla uçak kapasitesinin yaklaşık yüzde 20 artması hedefleniyor. Bu durum, havayolu şirketlerine daha fazla kârlılık, yolculara ise daha ucuz bilet imkânı sunacak. Yeni koltuk versiyonunda en dikkat çeken unsur, koltuk aralıklarının ciddi şekilde daraltılması. Bu sayede uçakta daha fazla yolcu taşınabilecek ancak konfor seviyesi belirgin biçimde azalacak. Bu model insani olmadığı gerekçesiyle bazı kişiler tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.