Uçakta olay çıkaran Özcan görevden alındı

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, yurt dışına çıkmak için bindiği Türk Hava Yolları (THY) uçağında kavga çıkardı. Business Class'ta oturan ve alkol alarak diğer yolcuları rahatsız eden Özcan, kabin ekibinin kendisine daha fazla içki servis etmeme kararı üzerine olay çıkardı. Yolcuları ve kabin ekibini tehdit eden Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra ise havalimanı polisine teslim edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülere vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler üzerine Petlas, Abdulkadir Özcan'ın yönetim kurulundan azledildiğini bildiren şu açıklamayı yayımladı: "Abdulkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özcan'ın THY tarafından kara listeye alındığını bildirdi.