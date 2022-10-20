Ücret desteği borçları siliniyor

Dar gelirliye destek için getirilen yasa teklifiyle, evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği kapsamında yersiz ödenen borçlar siliniyor. Ücret desteği kapsamında işletmelerin silinecek borç tutarı 860 milyon lira olacak. Yasa teklifiyle yersiz ödenen yaklaşık 164 bin vatandaşta 565 milyon liralık 65 yaş aylığı, engelli aylığı kapsamında yersiz ödeme kaynaklı alacaklar da istenmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hesaplanan etki analizine göre devletin vazgeçtiği yersiz ödemeler toplamı 1.6 milyar liraya ulaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, evde bakım yardımı kapsamında da yersiz ödeme yapılan 18 bin vatandaşın 200 milyon lira tutarındaki borcunun silineceğini söyledi. Evde bakım yardımı hane işi kişi başı aylık geliri asgari ücretin üçte ikisinden az olan engellilerin bakımını üstlenenlere veriliyor. Bu gelirin muhtaçlık kriterini aşması durumunda yersiz ödenen evde bakım desteği faiziyle isteniyor. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış işlemlere devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda yargılama giderine hükmedilmeyecek.