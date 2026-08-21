Ücretler çift haneli artış! TÜİK işgücünde dikkat çeken tabloyu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılı ikinci çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,7 arttı. Aynı dönemde çalışılan saat endeksi yüzde 2,7, brüt ücret-maaş endeksi ise yüzde 35,8 yükseldi.

İSTİHDAMDA EN YÜKSEK ARTIŞ İNŞAATTA

İstihdam endeksi yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 2,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 5,0, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

İstihdam endeksi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,8 yükseldi. Bu dönemde sanayide yüzde 0,1 düşüş görülürken, inşaatta yüzde 2,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 artış kaydedildi.

ÇALIŞILAN SAAT YÜZDE 2,7 ARTTI

Toplam çalışılan saat endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttı. Endeks sanayide yüzde 0,2, inşaatta yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 yükseldi.

Çalışılan saat endeksindeki çeyreklik artış ise yüzde 1,2 oldu. Sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaatta yüzde 7,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,3 artış görüldü.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 35,8 ARTTI

Brüt ücret-maaş endeksi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 35,8 yükseldi. Alt sektörlerdeki artış sanayide yüzde 33,2, inşaatta yüzde 38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,1 olarak gerçekleşti.

Endeks, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 8 arttı. Bu dönemde sanayide yüzde 6,8, inşaatta yüzde 13,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,1 artış kaydedildi.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ YÜZDE 34 ARTTI

Saatlik işgücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34 arttı. Endeks sanayide yüzde 34, inşaatta yüzde 30,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,3 yükseldi.

Saatlik işgücü maliyeti endeksinde çeyreklik artış yüzde 7 oldu. Sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaatta yüzde 5,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8 artış gerçekleşti.

SAATLİK KAZANÇ YÜZDE 32,3 ARTTI

Saatlik kazanç endeksi yıllık bazda yüzde 32,3 yükseldi. Bu artış sanayi sektöründe yüzde 33, inşaat sektöründe yüzde 28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 33 oldu.

Bir önceki çeyreğe göre saatlik kazanç endeksi yüzde 6,8 arttı. Sanayide yüzde 6,2, inşaatta yüzde 5,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,7 artış kaydedildi.

KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ YÜZDE 42,9 ARTTI

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık bazda yüzde 42,9 yükseldi. Söz konusu artış sanayide yüzde 38,8, inşaatta yüzde 36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,2 olarak gerçekleşti.

Endeks çeyreklik bazda ise yüzde 8,2 arttı. Sanayi sektöründe yüzde 7,6, inşaatta yüzde 4,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 artış görüldü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör