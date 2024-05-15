Ücretli çalışan sayısı arttı

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 839 bin 534 kişiyken, 2024 yılı Mart ayında 15 milyon 225 bin 128 kişi oldu. Alt detaylarına bakıldığında, 2024 yılı Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 9,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.