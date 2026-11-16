Ücretli çalışan sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Eylül 2025'te 16 milyon 180 bin 976 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde yüzde 1,7 artışla 16 milyon 448 bin 397 kişiye yükseldi.

Aynı ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM BELLİ OLDU

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde ağustosa göre yüzde 0,2 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 yükseldi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör