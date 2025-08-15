Ücretli çalışan sayısı haziranda arttı

SANAYİ, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Haziran 2024'te 15 milyon 612 bin 472 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2 artışla 15 milyon 925 bin 359 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2.1 azalırken, inşaatta yüzde 8.2, ticaret-hizmetlerde yüzde 3.1 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre değişim göstermedi.