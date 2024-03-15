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Giriş Tarihi: 15.3.2024 10:23 Son Güncelleme: 15.3.2024 10:23

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

AA
Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın ocak ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,8 artışla 15 milyon 22 bin 900 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda 0,1, inşaat sektöründe yüzde 9,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocak ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 ve inşaat sektöründe 0,7 yüzde arttı.

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Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda arttı
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