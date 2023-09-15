Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 15 milyon 166 bin 88 kişi oldu. Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 14,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Alt detaylarına bakıldığında; 2023 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 3,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.