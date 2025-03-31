Üçüncü çocuğa beş yıl ayda 5 bin TL yardım

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen sosyal destek programına bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre 1/1/2025 tarihi ve sonrasında doğan canlı çocuklar için aylık 5 bin TL doğum yardımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı uygulaması için bayramdan sonra başvuruların alınmaya başlanacağını belirterek, "İlk doğan çocuklarımıza, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocukta 1.500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocukta annenin hesabına aylık 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak" dedi.