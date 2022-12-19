Ucuz bulaşık ve çamaşır deterjanına raf oyunu

Enflasyonla topyekûn mücadele sürerken, fahiş fiyat ve fırsatçılara karşı kamu iştirakleri tarafından uygun fiyatlarla piyasa sürülen ürünlerin satışını baltalamak için de türlü oyunların devreye sokulduğu anlaşıldı. Eti Maden'in ürettiği Boron marka bulaşık ve çamaşır deterjanları tüm sektörde fiyatları ortalama olarak yüzde 40 aşağıya çekerken, zincir marketlerin diğer markaların satışına engel olduğu gerekçesiyle Boron'ları raflara çıkarmadığı anlaşıldı. Eti Maden bu tespit üzerine tüm marketleri uyarırken, "Vatandaşın uygun fiyatlı çamaşır ve bulaşık deterjanı almasına kimsenin engel olamayacağına" dikkat çekildi. Eti Maden bu kapsamda boron.com.tr'yi devreye alarak deterjanların bu kanaldan satışına ağırlık verecek.Boron çamaşır ve bulaşık deterjanları piyasaya sunulduktan sonra fiyat istikrarı sayesinde diğer üreticileri de rekabete zorladı. 2019 yılında piyasaya sunulan Boron çamaşır deterjanları ve 2020 sonunda piyasa sunulan bulaşık deterjanları ile yaklaşık 3 milyar liranın vatandaşın cebinde kalması sağlanırken, deterjan sektöründe genel fiyatların da yüzde 40 aşağıya çekilmesi sağlandı.Ancak gelinen noktada Boron deterjanlarının karşısında rekabet etmekte zorlanan deterjan üreticileri ile zincir marketlerin işbirliğine giderek Boron'ları tek tek raflardan kaldırmaya başladığı tespit edildi.Marketlerin Eti Maden'e yaptığı bu işlemin gerekçesi olarak "Diğer deterjan firmalarının raf kirası ödediğini" gösterdiği öğrenilirken, deterjan firmalarının ayrıca marketlere Boron'ları depolarında bekletmeleri, gerekirse firma olarak kendilerinin alacağı taahhüdünü verdikleri ifade edildi. Öte yandan Eti Maden'in Boron deterjanlarını raflarına çıkarmayarak rekabet ihlali yapan marketleri uyardığı öğrenildi.Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi amacıyla yola çıkan Eti Maden mühendislerinin ortaya çıkardığı Boron, temizlik sektöründe dengeleri değiştirdi. Boron bulaşık deterjanları elde yıkama için sıvı, makineler için jel ve doğal parlatıcı şeklinde tüketiciye sunulurken, çamaşırda ise renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı kullanılacak iki farklı boron toz çamaşır temizlik ürünü ve sıvı çamaşır temizlik ürünleri bulunuyor.Öte yandan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, "Omo" adlı deterjan markasının reklamlarda kullandığı "en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır" ifadesinin bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgelerle ispatlanamadığını öne sürdü. Bakanlık firmaya 155 bin 712 lira idari para cezası keserek, reklamlarını durdurma kararı aldı. Unilever Türkiye ve Orta Doğu Ev Bakım Lideri Ali Fuat Orhonoğlu konuya ilişkin SABAH'a yaptığı değerlendirmede, "Periyodik aralıklarla deterjan pazarındaki diğer ürünlerle karşılaştırmalı testler gerçekleştirerek tüketicilerimizin ürünlerimizden beklediği yüksek leke çıkarma performansını sunduğundan emin olmaktayız. Bu durum birden fazla test kurumu tarafından da onaylanmış durumdadır" dedi.