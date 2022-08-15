Ucuz gıdaya büyük ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde dün başlatılan indirimli satışlar ülke genelinde büyük ilgi gördü. İndirimi dört gözle bekleyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ülke genelinde 1.400'e yakın noktada bulunan Tarım Kredi Marketleri'ne akın etti. Temel ihtiyaç maddelerini uygun fiyatlardan almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle küçük çaplı izdihamların yaşandığı marketlerde, sarı etiketli ürünler adeta kapışıldı.Fiyatları düşen ürünlerden birden çok alan vatandaşların yüzleri güldü. İndirimli fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşların alışveriş yaptığı reyonda azalan ürünler depolardan gelen ürünlerle desteklendi.Kasalarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar indirimli ürünleri almak için raflarda adeta bir birileri ile yarıştı. Yurt genelinde Tarım Kredi Kooperatifi'nin tüm şubelerinde neredeyse kuyruklar oluştu. Dün uygulanmaya başlayan fiyatlardaki düşüşler bölgelere göre farklılık gösterirken, fiyatlardaki indirim oranı yüzde 30'lara ulaştı.Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, şeker, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, bal, zeytin çay, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde indirim uygulandı.İndirim uygulanan ürünler arasında yer alan yarım yağlı sütün fiyatı 14.75 TL'ye düştü. 2 litre zeytinyağının fiyatı 117.90'a gerilerken, kuru soğanın fiyatı 7.95'ten 5.95'e indi. 1 kilogram fasulyenin fiyatı 30.45'ten 23.50'ye, 1 kilo çay ise 66.90'dan 59.90'a düştü. Temizlik ürünlerinde de ciddi indirim yapıldı. 5 kilo toz deterjan 78.90 yerine 64.90'a satıldı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine yansıyan yüzde 30'a varan indirimli fiyatların ardından, zincir marketlerde de indirim uygulanması bekleniyor.Temel tüketim maddelerinin ardından bir diğer indirim de ette uygulanacak. Ette yüzde 35'i bulması beklenen indirim için Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından temin edilecek olan et ürünleri, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hızlıca raftaki yerini alacak. Kasap bölümü olmayan marketlerde ise en kısa zamanda kasap reyonu açılması sağlanarak buralarda ESK'nın ürünleri satışa çıkarılacak. Et ürünlerindeki indirimin duyurusu ayrıca yapılacak.Vatandaşların mağdur olmaması için indirim yaptıran Başkan Erdoğan, oynanan bu oyunu da bozdu.Uygun fiyata ürün almak için geldim. Fiyatların düşmesi bizim yararımıza.Yapılan indirim ev ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak.Bizi zorda bırakmayan devletimizden Allah razı olsun.İndirim bize nefes aldıracak. Diğer marketlerin de indirime gitmesini bekliyoruz.İndirimin devam etmesini ve diğer marketlerinde katılmasını bekliyoruz.Bu indirim çok iyi geldi. Bu sıkıntılı süreci ülke olarak omuz omuza vererek aşmalıyız.İndirimin diğer zincir marketlerde de yansımasını umut ediyoruz.Fahiş fiyat artışlarına karşı yapılan indirim düzenlemesi bizi umutlandırdı. Erdoğan Botanoğlu: İndirimden memnunuz ama bunun geniş ürün yelpazesinde olması daha iyi olur.İndirim için markete koştuk. İndirimle beraber mutfaktaki yangın azalmış oldu.Zincir marketler psikolojimizi bozdu. Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi fiyatların düşeceği konusunda bizi umutlandırdı.Alışverişlerimi buradan yapıyorum. Sattığı ürünün arkasında duruyor.Ürün kalitesinden ve fiyatlardan çok memnunum.İndirim iyi oldu. Sepetimizi doldurduk.Bu marketlerin, kenar semtlerinde daha çok açılması lazım.İndirim haberini alınca çok sevindik. Diğer marketlerden de bekliyoruz.Evde en çok kullandığımız ürünlere indirim gelmiş.Birçok üründe indirim yapıldı. Bu indirimlerin kapsamın genişletilip çoğaltılmasını istiyoruz.Burada herkese göre ürün var. Teşekkür ederiz.Tarım Kredi Mfiyatları diğer marketlere örnek olsun.İndirim vatandaşları rahatlattı. Devam etmesini istiyoruz.