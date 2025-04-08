Ucuz petrol enflasyonu da düşürür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ABD'nin ticaret riskinin yönetilebilir olması ve petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde Donald Trump'ın gümrük vergilerinden etkilenen diğer gelişmekte olan piyasalardan daha iyi performans gösterme şansına sahip olduğunu söyledi. Financial Times'a konuşan Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji ithalatçısı Türkiye'nin cari açığını daraltacağını ve böylece yaklaşık 18 ay önce başlattığı makroekonomik reformların yakından izlenen bir ölçütü olan uluslararası rezervlerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olacağını öngördü. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 4'e yakın değer kaybederek 63.2 dolarla 4 yılın dibine indi. 2 Nisan'da 75 dolar olan petrolde düşüş yüzde 16'ya ulaştı. Petrol fiyatlarındaki 1 dolarlık düşüş Türkiye'nin enerji maliyetlerini yaklaşık 400 milyon dolar azaltıyor. Petrolde 2 Nisan'dan bu yana yaşanan düşüşün Türkiye'ye katkısı 4.7 milyar dolara ulaştı. Ayrıca petroldeki yüzde 10'luk düşüş ayrıca enflasyonda da 0.5 puana yakın azaltıcı etki yapıyor.

OLUMLU AYRIŞACAĞIZ

ABD'nin gümrük vergileri konusunda Şimşek, Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ekonomisinin, ticaretinin yüzde 80'inin AB ile Gümrük Birliği gibi serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle ya da Ortadoğu'daki "dost komşularla" olduğu için nispeten yalıtılmış olduğunu belirtti. Şimşek, "Türkiye'nin yatırımcıların gözünde Asya'daki ve diğer yerlerdeki daha sorunlu gelişmekte olan ekonomilerden olumlu bir şekilde ayrışabileceğini umuyor ve buna inanıyoruz" dedi.