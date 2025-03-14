Ukrayna ile gıda ve inşaatta işbirliği

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkenin yeniden inşa sürecini değerlendirdiklerini, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılabilmesi için atılacak adımları ele aldıklarını bildirdi.

STA İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, "Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna'daki onay sürecinin tamamlanmasının önemine vurgu yaptık" dedi. Serbest Ticaret Anlaşması ve Ukrayna Yeniden İnşa Aracı gibi mekanizmaların ilişkilere ivme kazandıracağını dile getirerek, yeniden inşa projelerine ilişkin yol haritası oluşturduklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Bolat, "Ukrayna Başbakanı Denis Şimal ile yaptığımız görüşmede, Türk firmalarının Ukrayna'nın altyapısının kısa sürede yeniden inşa edilmesinde büyük katkı sağlayacağına yönelik ortak inancımızı dile getirdik. Tarım ve gıda güvenliği alanlarında işbirliklerinin artırılması konusunda mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE TARIMSAL İHRACAT İÇİN YOL HARİTASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde, gıda güvenliği konusunda atılacak adımları değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye ve Ukrayna işbirliğinde, üçüncü ülkelere tarımsal ihracatla ilgili önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz yol haritasını masaya yatırdık" ifadesini kullandı. Yumaklı, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin, karşılıklı "kazan kazan" ilkesiyle 10 milyar dolara ulaşması kararlılığını bir kez daha gördüklerini vurguladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ile yaptığı görüşmede de tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunda işbirliği fırsatlarını ele aldıklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti: "Savaştan zarar gören alanlarda, tarımsal sulama altyapısının tadilatıyla tarım alanında yapılacak işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Tahıl koridorunda da görüldüğü üzere, gıda güvenliğinin tüm dünya için ne kadar ehemmiyet taşıdığını vurguladık."