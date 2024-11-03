ULAK Haberleşme, 6G patent başvurularında 100’ü aştı

ULAK Haberleşme A.Ş. (ULAK), Türkiye'nin iletişim teknolojilerine katkı sağlamak amacıyla ticari şebeke operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerine yönelik yerli ve millî ürünler geliştiriyor. 6G teknolojileri üzerine yoğunlaşan ULAK, bu alandaki patent başvurularını her geçen gün artırarak sektörde öne çıkıyor.

PATENT BAŞVURULARI ULUSLARARASI DÜZEYDE ARTIYOR

ULAK'ın Ar-Ge çalışmaları sonucunda bugüne kadar toplam 113 patent başvurusunda bulunuldu. Bu başvuruların 30'u, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası düzeyde yapılırken, 7'si ABD'ye, 76'sı ise Türkiye'de ulusal patent başvurusu olarak kaydedildi. Şirketin bugüne kadar aldığı 27 patentin 1 tanesi ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından, 26 tanesi ise Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edildi.

ULAK'IN 6G TEKNOLOJİSİ İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ULAK Ar-Ge ekibi, akademik geçmişleri ve güncel standartlaşma çalışmaları doğrultusunda buluş geliştirme faaliyetlerine odaklanıyor. Şirket; yapay zeka, karasal olmayan ağlar, kanal kontrol mekanizmaları, çoklu erişim teknikleri, hücresel olmayan ağlar ve RAN teknolojileri alanında 6G teknolojisini geliştirmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu süreçte "Standarda Esas Patentler" (SEP) adı verilen, 6G teknolojisinin standartlarını belirleyecek patentler üretmeyi hedefliyor.

PATENT SÜREÇLERİNDE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

ULAK, üniversiteler ve akademisyenlerle kurduğu iş birlikleri sayesinde teknoloji geliştirme ve patent alma süreçlerini eş zamanlı olarak yürütüyor. ULAK Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ekibi (FSMH Ekibi), şirketin patent portföyünü yönetmenin yanı sıra fikri mülkiyet haklarını koruma, ticarileştirme ve bu haklarla ilgili çalışmaları sürdürüyor. Şirketin patent portföyü, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi fikirler içerirken, uluslararası standartların belirlenmesi noktasında önemli adımlar atılıyor.

ULAK, 6G teknolojisinin iletişim dünyasında büyük bir rol oynayacağını öngörüyor ve geliştirdiği patentlerin sektördeki standartları belirlemede etkili olacağına inanıyor.