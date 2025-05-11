Ulaşım ve iletişimde engelsiz projeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada Bakanlık olarak yürüttükleri projeleri anlattı. Bakan Uraloğlu, 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında herkes için erişilebilir, eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde bir ulaşım sistemi oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

ENGELSİZ ULAŞIM PROJELERİNE 100 MİLYON LİRA DESTEK

Bakanlık olarak ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için Ar-Ge çalışmalarına da hız verdiklerini aktaran Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) eliyle Ar-Ge projesi Destek çağrısına çıkıldığını anımsattı. Uraloğlu, "Herkes İçin Engelsiz Ulaşım temalı ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için hazırlanan 12 Ar-Ge projesine 100 milyon lira karşılıksız destek sağladık." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, destek hakkı kazanan projeler arasında "Dezavantajlı Kullanıcılar İçin Gerçek Zamanlı ve Talep Tabanlı Ulaşım Platformu", "Yapay Zeka Destekli Kontrol Tasarımı", "Kentsel Erişilebilirlikte Mikro Mobilite Çözümleri", "Dezavantajlı Kullanıcılar İçin Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Tabanlı Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Geliştirilmesi", "Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Tabanlı Ulaşım Destek Sistemi", "V2X teknolojisi tabanlı engelsiz kavşak sinyalizasyon sistemi" ile "Güvenli ve kapsayıcı ulaşım için gerçek zamanlı rehberlik sistemi" bulunduğunu kaydetti.

ÜLKE GENELİNDE 40 HAVALİMANI "ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ" ALDI

Ülke genelinde 40 havalimanının "Erişilebilirlik Belgesi" aldığını belirten Uraloğlu, "Engelli yolcular için danışma noktalarından tuvaletlere, rampalardan sesli ve görüntülü bilgi sistemlerine kadar birçok erişilebilirlik düzenlemesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Erişilebilirlik Ödülleri" verildiğini anımsatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu kapsamda 'Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları' kategorisinde Jüri ödülüne 1. sırada Sivas Nuri Demirağ Havalimanımız 2. sırada ise Balıkesir Koca Seyit Havalimanımız layık görüldü. Yolcu ve çevre dostu uygulamalarıyla dünya çapında başarılara imza atan havalimanlarımızda hayatı paylaşmaya hiçbir şeyin engel olamayacağından yola çıkarak erişilebilir hizmet ağı oluşturmak için tüm çalışmaları hassasiyetle takip ediyoruz."

TURUNCU MASA ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM HİZMET NOKTASI

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin Hızlı tren terminallerinde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla 2019 yılında 'Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası' uygulamasını da hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "Uygulamayla, engelli bireyler gar veya istasyon girişinde belirlenen yerden alınarak trendeki seyahat edeceği koltuğa yerleştiriliyor ve seyahat sonunda trenden alınarak gar veya istasyon çıkışındaki hizmet noktası butonunun bulunduğu noktaya kadar ulaştırılıyor. Turuncu Masa Uygulamasını tüm ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Görme engelli vatandaşlar için de Marmaray ve Başkentray gibi banliyö trenlerinde de sesli bilgilendirme sistemi ile Braille (Görme Egelliler) alfabesiyle yönlendirme yazıları yer aldığını kaydeden Uraloğlu, "Yine demiryollarımızda kullandığımız araçları da engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde üretiyoruz." açıklamasında bulundu.

ENGELLİ BİREYLERİN YOLCULUKLARI ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ

Engelli bireylerin seyahatlerini daha kolay hale getirebilmek için Yüksek Hızlı Tren ve ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat uygulamasının sürdürüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Devletimizin engelli vatandaşlarımıza sunduğu ücretsiz seyahat hakkı kapsamında 2017-2024 yılları arasında YHT ve ana hat trenlerinde yaklaşık 7,8 milyon engelli yolcumuzu ücretsiz seyahat hakkından yararlandırdık. 2025 yılının ilk dört ayında ise 350 bin 378 engelli yolcumuza hizmet verdik." dedi.

Uraloğlu ayrıca, 2025 yılında 531 bin 76 engelli vatandaşın Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yüzde 40'a kadar indirim imkanından faydalanarak şehirlerarası otobüslerle seyahatlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

YAYA GEÇİTLERİNDE 'ENGELSİZ ULAŞIM' UYGULAMALARI

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki devlet ve il yollarında da yaya geçitlerini engelli bireylerin faydalanabileceği şekilde tasarladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Yol ağlarında çeşitli noktalarda hemzemin yaya geçitlerinin orta refüjlerini ve yaya yollarını engelli bireylerin kullanımına uygun olarak düzenliyoruz. Yeni ve mevcut yaya kaldırımları ve hemzemin yaya geçitlerinde de hissedilebilir yüzey, orta refüj düzenlemeleri, rampalar ve butonlu sinyalizasyon uygulamalarını hayata geçiriyor, yaya kaldırımlarını tekerlekli sandalye kullanıcılarının manevra yapmak için daha geniş alan ihtiyacını göz önüne alarak tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ ULAŞIMA DİJİTAL ÇÖZÜMLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, engelli bireylerin ulaşımda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak adına dijital çözümler geliştirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Ulaşımda erişilebilirliği sağlamak için, her noktada engelli dostu altyapılar inşa ediyoruz. 'Herkes İçin Hareketlilik' adlı mobil uygulamamız engelli vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak modüllerle donatılacak. Uygulamada, refakatçi modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar birçok hizmet sunacağız" açıklamasında bulundu.

E-DEVLET'TEN ENGELSİZ HİZMETLER

Bakan Uraloğlu, e-Devlet İletişim Merkezinin, Temmuz 2015 tarihinde web adresi üzerinden, Ağustos 2018 tarihinde ise mobil üzerinden arayan işitme engelli vatandaşlara görüntülü ve yazılı olarak online hizmet vermeye başladığını anımsatarak "e-Devlet İletişim Merkezimizden, 2025 yılı ilk 4 ayı dahil olmak üzere web üzerinden toplam 35 bin 667, mobil üzerinden de 9 bin 483 olmak üzere toplam 45 bin 150 işitme engelli vatandaşımıza hizmet verildi." diye konuştu.

PTT tarafından sunulan hizmetlere hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişimi amacıyla PTTMatik'leri erişilebilir hale getirdiklerini belirten Uraloğlu, "Ayrıca PTT tarafından engelli müşterilerine aylıkları diledikleri şekilde ister evlerinde ister iş yerlerinde ödeniyor. 2024 yılında 467 bin 239 ve 2025 yılının ilk 4 ayı itibarıyla ise 145 bin 441 adet engelli vatandaşımız aylıklarını evlerinde teslim aldı." ifadelerini kullandı.