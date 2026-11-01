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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Ulaşıma 168 milyarlık dev yatırım

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Faruk KÜÇÜK
Ulaşıma 168 milyarlık dev yatırım
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da gerçekleştirilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karayolu ve demiryolu altyapısında çağ atladığını belirterek, "80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002'den sonra bunu yaklaşık 17 kat arttırarak 898 kilometreye çıkardık" dedi. Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksı üzerindeki yatırımların önemine dikkat çeken Uraloğlu, son 24 yılda kent genelindeki ulaşım ve iletişim altyapısına 168 milyar 443 milyon lira harcandığını açıkladı. 2 bin 349 metre rakımlı çetin geçitte inşa edilen Dallıkavak Tüneli'nin bölge ticaretine ve ulaşım güvenliğine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "3 bin 105 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz tünel ile güzergâh 4.6 kilometre kısaldı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Ulaşıma 168 milyarlık dev yatırım
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