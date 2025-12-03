Ulaşımda engel yok! Bakan Uraloğlu: Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak bir insanlık vazifesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı Lansmanı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde alışılagelmiş programların dışına çıkarak hem toplumumuz nezdinde farkındalık oluşturmak hem de ulaştırma hizmetlerimizi her bir vatandaşımız için daha kapsayıcı bir seviyeye taşımak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

"ENGELLİLER, YAŞLILAR VE HAREKET KISITLI BİREYLERE DESTEK VE İLETİŞİM EĞİTİMİ'NİN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ"

Bugün yalnızca bir eğitim programının lansmanını gerçekleştirmediklerinin altını çizen Uraloğlu, "Gerçek bir empati uyanışının, kalıcı bir farkındalık sıçramasının en somut ve cesur adımını yaşıyoruz. TCDD Taşımacılık ile Türkiye Sakatlar Federasyonu'nun değerli uzmanları iş birliğinde yürütülen Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi'nin meyvelerini topluyoruz." şeklinde konuştu.

2023'ten bu yana gişe, kabin ve Turuncu Masa'da görev yapan toplam 256 personelin bu eğitimi aldığını hatırlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şimdi de 83 arkadaşımız daha bu eğitimi tamamlayarak aramıza katıldı. Toplamda 339 arkadaşımız artık yalnızca görevini yapmıyor; engelli bir vatandaşımızın gözüne bakarak 'Size nasıl yardımcı olabilirim?' diyebiliyor, işaret dilinde 'Hoş geldiniz' diyebiliyor, bir tekerlekli sandalye kullanıcısına en güvenli ve saygın şekilde refakat edebiliyor. İşte bu, farkındalığın somut halidir. Bu, lafta değil, sahada engelleri kaldıran gerçek bir adımdır. Çünkü biliyoruz ki, erişilebilirlik sadece rampa, asansör, sesli anons demek değildir. Erişilebilirlik, öncelikle yüreklerde başlar. Bir gişe memurunun gülümsemesiyle, bir kabin görevlisinin 'size nasıl destek olabilirim?' Sorusuyla başlar. Bugün sertifikalarını alacak 83 personelimiz, tam da bu anlayışın canlı temsilcileridir. Kendilerini yürekten kutluyor, teşekkür ediyor ve alkışlıyorum."

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK BİR İNSANLIK VAZİFESİDİR"

Yeryüzündeki tüm insanların aslında bir engelli adayı olarak yaşamını sürdürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, "2002 yılından bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, engelli ve gazi vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal ve ekonomik hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak için önemli adımlar attık." dedi.

Uraloğlu, 2005 yılında çıkarılan Türkiye'nin ilk engelliler kanunu, 2007'de imzalanan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 2013'te resmi tanımlamalarda "engelli" ibaresinin kullanımına yönelik düzenlemelerin bu alandaki farkındalığı ve kapsayıcılığı güçlendiren dönüm noktaları olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Bizler, engelli olmanın bir kusur olmadığını, asıl kusurun engelli bireylerin önüne çıkan bariyerler olduğunu biliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak bizim için sadece devlet politikası değil, bir insanlık vazifesidir." şeklinde konuştu.

"BAKANLIK OLARAK ERİŞİLEBİLİRLİĞİ TÜM ÇALIŞMALARIMIZIN ODAĞINA YERLEŞTİRİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "önce insan" vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bakanlık olarak erişilebilirliği tüm çalışmalarımızın odağına yerleştiriyoruz. Örneğin, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sisteminin yol haritasını oluşturduk. Bu plan, 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylemle, toplumda farkındalığı artırmaktan altyapı iyileştirmelerine, teknoloji tabanlı çözümlerden ulaşım türleri arasındaki entegrasyona kadar kapsamlı bir vizyon sunuyor. 2019 yılından bu yana Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulamamız da engelli vatandaşlarımızın Yüksek Hızlı Tren garlarında güvenli ve destekli yolculuk yapmalarını sağlıyor. Yerli ve Milli Elektrikli Tren setlerimizi ise baştan sona erişilebilir tasarladık, 26 YHT garımızda Turuncu Masa hizmeti veriyoruz. Bugüne kadarda 82 binin üzerinde yolcumuza destek olduk."

"2025 İTİBARIYLA 113 GAR VE İSTASYONDA ERİŞİLEBİLİRLİK PROJESİ HAZIRLANDI, 92'SİNDE UYGULAMALAR TAMAMLANDI"

TCDD Genel Müdürlüğünün de 2017 yılından beri yürüttüğü "Engelsiz Demiryolu" yaklaşımıyla gar, istasyon ve peronlarda kapsamlı bir erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "2025 itibarıyla 113 gar ve istasyonda erişilebilirlik projesi hazırlandı, 92'sinde uygulamalar tamamlandı ve 9 binaya Erişilebilirlik Belgesi alındı." bilgisini paylaştı.

Havalimanlarında da erişilebilirlik standartlarını yaygınlaştırdıklarını dile getiren Uraloğlu, "Turuncu Masa hizmetimizi havalimanlarımızda da başlattık.38 havalimanımız Engelsiz Havalimanı Kuruluşu unvanına, 41 havalimanımız ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Erişilebilirlik Belgesi'ne sahiptir." ifadelerini kullandı.

Yine, son 10 yılda YHT ve ana hat trenlerinde 10 milyondan fazla engelli yolcunun ücretsiz seyahat hakkından yararlandığını belirten Uraloğlu, "Karayolu ulaşımında da 2024'te 1,8 milyon, 2025 yılı ilk 11 ayında ise 1 milyon 671 bin engelli vatandaşımız şehirlerarası otobüslerde %40'a varan indirimlerden faydalandı." şeklinde konuştu.

Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması ile engelli bireylerin ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak dijital çözümler de geliştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Herkes İçin Engelsiz Ulaşım temalı 12 Ar-Ge projesine 100 milyon lira destek sağladık. Bu projeler, yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı trafik sinyalizasyon sistemlerinden gerçek zamanlı rehberlik sistemlerine kadar yenilikçi çözümler sunuyor. Denizcilik sektöründe de Engelsiz Denizler Projesi ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletleri zorunlu hale getirdik. Haberleşme sektöründe, e-Devlet Kapısı'nda işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezini hayata geçirdik. PTT eliyle 2024 yılında 467 bin, bu yıl Ekim ayı sonu itibarıyla da 315 bin engelli vatandaşımız aylıklarını evlerinde teslim aldı. Ayrıca, ülkemizdeki tüm internet servis sağlayıcıları tarafından %40 ve üzeri engel oranı bulunan engelli vatandaşlarımıza internet hizmetlerinde %25 indirim sunuyoruz. Türkiye Kart ile engelli ve gazi vatandaşlarımıza ulaşımda da yeni imtiyazlar sağlıyoruz."

Bu projelerin birer istatistik değil, birer insan hikâyesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Her rampa bir tekerlekli sandalye kullanıcısının özgürlüğü, her turuncu masa bir 'yalnız değilsin' mesajıdır. Ve bugün burada, Türkiye Sakatlar Federasyonu ile yaptığımız iş birliğinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu iş birliği, sadece bir protokol değil, gerçek bir gönül bağıdır. Bu nedenle bu eğitimlerin sayısını artırmaya, kapsamını genişletmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Engelliliğin bir eksiklik değil, hayatın çeşitliliği olduğunu; asıl engelin ise fiziksel bariyerler değil, kalplerdeki bariyerler olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz bu bariyerleri kaldırmak için durmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Yarın da TCDD'nin 169. kuruluş yıl dönümüne ithafen 169 engelli vatandaşımızı YHT ile Konya'ya uğurlayacağız. İnşallah bu tür anlamlı projelerimiz artarak devam edecek."