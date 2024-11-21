Ulaşımın yol haritası Turkuvaz’da çıkarılıyor

"Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılacağı zirvede 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler', 'Havacılıkta Türk İmzası', ve 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' konulu paneller gerçekleşecek ve özel oturumlarda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak. Zirvenin özel oturumunda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nu konuk edecek. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in konuşmasının ardından 'Türkiye'yi Değiştiren Projeler' başlıklı panel yer alacak. INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve IC Ulaşım ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar olacak. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün özel sunumlarıyla katılacağı zirve, A Para Programcısı Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panel ile devam edecek. SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve THY Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un konuşmacı olarak yer alacağı panelin başlığı 'Havacılıkta Türk İmzası' olacak. Zirvenin son paneli Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' başlıklı panelin konuşmacıları TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Arkas Rail Genel Müdürü Hamit Gökmen ve Pasifik Eurosia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur olacak. Bugün saat 10:00'da başlayacak zirve, Sabah TV'den online olarak izlenebilecek.