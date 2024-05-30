Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz: İstanbul Havalimanımız Avrupa’da birinci sırada

"İSTANBUL HAVALİMANIMIZ AVRUPA'DA BİRİNCİ, DÜNYADA YEDİNCİ SIRADA"

Boyraz, hayata geçirilen Kars-Nahçıvan Demiryolu projesiyle Türkiye'nin, Nahcivan üzerinden direkt olarak İran ve Azerbaycan'a, oradan da Orta Asya, ve Güney Asya'ya bağlanacağı anlattı.

Türkiye'nin stratejik konumunu artıran kara yolu ve demir yolunun yanı sıra hava ulaşımının da hızlı bir şekilde artış gösterdiğini vurgulayan Boyraz, "Türkiye'de 22 yılda hava ulaştırma anlaşması yapılan ülke sayısı 81'den 174'e çıktı. Uluslararası havacılıkta adeta bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanımız bugün Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sıraya ulaşmıştır. Yine Antalya Havalimanı Avrupa'da 10, dünyada da 41'inci. Sabiha Gökçen Havalimanımız da Avrupa'da 11, dünyada da 42'nci sıraya ulaşmışlar." bilgisini paylaştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi'nin (UDHAM) projelerinden bahseden Boyraz, "Ulaşan ve Erişen Türkiye" adlı yarışma düzenlendiğini, yarışmanın tamamlandığını ancak tekrar yapılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın teknolojinin yoğun kullanıldığı bir Bakanlık olduğunu ve gençlerin kendilerini takip etmelerini özellikle istirham ettiğini belirten Boyraz, "Bakanlığımıza siz gençlerin destek vermesini, stajlarını mümkünse bizim Bakanlığın ilgili kurumlarında yapmasını istiyoruz. İnşallah sizler de bizlerin bir paydaşı olursunuz, çalışma arkadaşlarımız olursunuz, fikirlerinizle destek verirsiniz." açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da ulaşım olmadan iletişimin olmayacağına değindi.

Üniversite okurken Erzurum'a 30 saatlik yolculuklarla gittiklerini vurgulayan Kuralay, "Türkiye son 20 yılda hem havacılıkta, hem deniz ulaşımında, hem raylı sistemlerde hem de kara ulaşımında gerçekten çok güzel işler yaptı." görüşünü paylaştı.

Kuralay, günün anısına katılımcılara hediye takdim etti.