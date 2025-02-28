Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 3 milyon 781 bin 26 kişi taşıdı

PROJE ALANI TOPLAM 215 BİN METREKARE

Proje alanının toplam 215 bin metrekare olduğunu söyleyen Uraloğlu, çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresinin demiryolu ulaşımı için kullandıklarını ifade etti. Uraloğlu, geri kalan 122 bin 550 metrekarenin ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlendiklerini ve bu kısmı vatandaşların yaya olarak kullanımına açarak İstanbul'a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduklarını belirtti.