Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Gaziantep’e müjde: Yüksek hızlı tren geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak için gittiği Gaziantep'te Şahinbey 100. Yıl Tünelleri Işık Görme Töreni'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Abdulkadir Uraloğlu, "Proje bedeli 1 milyar lira olan Şahinbey 100. Yıl Tünelleriyle; kuzeyden-güneye direkt akış sağlayarak, vatandaşımız hem zamandan ve yakıttan tasarruf edecek hem de trafik stresinden kurtulacak" dedi.
GAZİANTEP'E YÜKSEK HIZLI TREN MÜJDESİ
Bakan Uraloğlu, tünelde incelemelerde bulunurken Gaziantep'e yapılan ulaştırma yatırımlarına bir yenisinin daha ekleneceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Şimdi sıra yüksek hızlı trende. Gaziantep'i yüksek hızlı trenle tanıştırıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te yüksek hızlı tren çalışmalarına başladık. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. İnşallah 2028 yılına girmeden Gaziantep'e yüksek hızlı treni getireceğiz. Basra Körfezi'nden Ovaköy sınır kapısına gelecek olan bir kalkınma yolumuz var. O hem otoyolla hem demir yoluyla Gaziantep'ten geçecek. Gaziantep'in yükünü bu vesileyle her tarafa daha rahat taşımış olacağız. Başka ne lazım Gaziantep'e? Amanos Tünelleri lazım. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla onun da ihale sürecini başlattık. Yıl sonuna kadar ihalesini yapacağız." şeklinde konuştu.
LAF DEĞİL İCRAAT ÜRETİYORUZ
Türkiye'nin ulaşım ağında titizlikle çalıştıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Biz laf üretmiyoruz. AK Parti belediyeleriyle icraat üretiyoruz. Yukarıda bir yaşam varken siz aşağıda çalışacaksınız. Biz Gaziantep'e daha çok hizmet etme enerjisini kendimizde buluyoruz." dedi.
Uraloğlu, Şahinbey 100. Yıl Tünelleriyle ilgili olarak "Şahinbey 100. Yıl Tünelleriyle; kuzeyden-güneye direkt akış sağlanacak, vatandaşımız hem zamandan ve yakıttan tasarruf edecek, tünel vatandaşı trafik stresinden kurtaracak tünel, bir adet araç acil geçiş tüneli ve iki adet yaya acil geçiş tüneli alanlarıyla da hizmet verecek" diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, yeşil şehir olma yolunda atılan önemli adımlarından bir tanesi olan projeyle; karbon salınımı azalacağını ve şehre, çevre dostu yollar kazandırılacağını ifade etti.
Konuşmasında proje hakkında bilgiler de veren Bakan Uraloğlu, "Gidiş-geliş çift şeritli olmak üzere iki ayrı tünelin, bağlantı yolları ile toplam yol uzunluğu 4 kilometredir. Şehreküstü Kavşağıyla Yeşilvadi Bulvarını birbirine bağlayacak ve Özdemirbey Caddesine alternatif olacaktır. Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşak'tan, Şehreküstü'ye gitmek isteyen bir vatandaşımız için yol süresi, 30 dakika tünelimiz ile 1 dakikaya düşecek. Yine Çarşıdan Akkent'e gitmek isteyen vatandaşımız, Kılınçoğlu'ndan, tünel aracılığıyla, Yeşilvadi Bulvarı'na, oradan Yeşilvadi Köprülü Kavşağa, Köprülü Kavşak'tan da Şehir Hastanesi, Akkent ve Karataş'a ulaşmış olacak." dedi.
Bakan Uraloğlu ayrıca tünelin, 1 adet Araç Acil Geçiş Tüneli ve 2 adet Yaya Acil Geçiş Tüneli alanlarıyla da hizmet vereceğini bildirdi.