Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Gaziantep’e müjde: Yüksek hızlı tren geliyor!

Konuşmasında proje hakkında bilgiler de veren Bakan Uraloğlu, "Gidiş-geliş çift şeritli olmak üzere iki ayrı tünelin, bağlantı yolları ile toplam yol uzunluğu 4 kilometredir. Şehreküstü Kavşağıyla Yeşilvadi Bulvarını birbirine bağlayacak ve Özdemirbey Caddesine alternatif olacaktır. Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşak'tan, Şehreküstü'ye gitmek isteyen bir vatandaşımız için yol süresi, 30 dakika tünelimiz ile 1 dakikaya düşecek. Yine Çarşıdan Akkent'e gitmek isteyen vatandaşımız, Kılınçoğlu'ndan, tünel aracılığıyla, Yeşilvadi Bulvarı'na, oradan Yeşilvadi Köprülü Kavşağa, Köprülü Kavşak'tan da Şehir Hastanesi, Akkent ve Karataş'a ulaşmış olacak." dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca tünelin, 1 adet Araç Acil Geçiş Tüneli ve 2 adet Yaya Acil Geçiş Tüneli alanlarıyla da hizmet vereceğini bildirdi.