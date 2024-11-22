Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Mansur Yavaş’a yanıt: Bu sözler doğru değil...

ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'A: TRAFİK İLE İLGİLİ PLANINIZ NEDİR?

Programın ardından sabah.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Mansur Yavaş'ın tartışılan, 'Yeni yollar yapmak trafiği artırır' sözlerine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Uraloğlu, Yavaş'a şöyle yanıt verdi:

Ulaşım noktasında yüzyıllardır kurulan şehirler var, gelişen, büyüyen ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçların yeni yöntemlerle karşılamak gerekir. Biz trafiği çözmekle ilgili ne yapacağız, bunu planlamak lazım. Metroları, toplu taşıma araçlarını ortaya koymamız lazım. Yeni yollar yapmak çözmez demek doğru değildir. Yeni yoları mutlaka yapmak zorundasınız. Yeri geldiğinde katlı yollar da yapmanız gerek. Şehirleri insanlar için yaşanamaz hale getirmememiz lazım.