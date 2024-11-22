Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Mansur Yavaş’a yanıt: Bu sözler doğru değil...

Turkuvaz Medya'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Sabah.com.tr'den Ayşenur İdris'in sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 'Yeni yollar yapmak trafiği artırır' sözlerine de yanıt verdi. Uraloğlu, Yavaş'ın trafiği çözmekle ilgili bir planı olup olmadığını sordu, "Yeni yollar yapmak çözmez demek doğru değildir. Yeni yoları mutlaka yapmak zorundasınız. Yeri geldiğinde katlı yollar da yapmanız gerek. Şehirleri insanlar için yaşanamaz hale getirmememiz lazım." dedi.
TURKUVAZ MEDYA'DA DEV ULAŞTIRMA ZİRVESİ
Turkuvaz Medya, bir büyük zirveyi daha gerçekleştirdi. 5.Levent'teki Turkuvaz Medya binasında gerçekleşen Türkiye Yüzyılı'nda Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'ne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.
ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ'A: TRAFİK İLE İLGİLİ PLANINIZ NEDİR?
Programın ardından sabah.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Mansur Yavaş'ın tartışılan, 'Yeni yollar yapmak trafiği artırır' sözlerine ilişkin soruyu da yanıtladı.
Uraloğlu, Yavaş'a şöyle yanıt verdi:
Ulaşım noktasında yüzyıllardır kurulan şehirler var, gelişen, büyüyen ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçların yeni yöntemlerle karşılamak gerekir. Biz trafiği çözmekle ilgili ne yapacağız, bunu planlamak lazım. Metroları, toplu taşıma araçlarını ortaya koymamız lazım. Yeni yollar yapmak çözmez demek doğru değildir. Yeni yoları mutlaka yapmak zorundasınız. Yeri geldiğinde katlı yollar da yapmanız gerek. Şehirleri insanlar için yaşanamaz hale getirmememiz lazım.