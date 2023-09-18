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Giriş Tarihi: 18.9.2023 08:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 91 sözleşmeli personel istihdam edecek.

AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alacak

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 91 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adaylar, 18 Eylül-29 Eylül arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubundan 60 ve üzeri puan alanların sıralaması esas alınacak. Her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, "www.uab.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alacak
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