Ulaştırma ve Altyapı Dergisi yayına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlanan, "Ulaştırma ve Altyapı" dergisi yayın hayatına başladı. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası hakemli ve multidisipliner akademik yayın olan, "Ulaştırma ve Altyapı" dergisinin ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlandığını bildirdi. Derginin sektörel gelişimi destekleyeceğine ve bilim dünyası için de önemli kaynak olacağına dikkat çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve altyapı sektöründeki bilimsel çalışmaların artması, Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için vazgeçilmezdir. 'Ulaştırma ve Altyapı' dergisi, sektördeki bilimsel bilgiyi artırmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmaların yayımlanmasına olanak sağlamayı amaçlıyor." Uraloğlu, çevrimiçi erişimin sağlanabildiği derginin ilk sayısında, ülkenin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm yönleriyle ele alındığı bilgisini vererek, makalelerde Kalkınma Yolu'nun önemi, faydaları ve sektör için taşıdığı stratejik değerlerin aktarıldığını vurguladı.