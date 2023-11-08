Ülke genelinde ilk 2 ayda 54 bin ton fındık ihraç edildi, 356 milyon dolar girdi sağlandı

Konu hakkında Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk değerlendirmelerde bulundu. Arslantürk,"Yeni sezonun ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 356 milyon 918 bin dolar ihracat gerçekleştirilmesinin ve henüz ihraç sezonunun ilk iki ayında ülkemizden 97 ülkeye ihracat yapılmasının sektör açısından güzel bir gelişme oldu. En çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin geleneksel ihraç pazarlarımız olan Almanya, İtalya ve Fransa olduğunu" dedi.

Yıllık bazda yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgi veren DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk; 2023 yılının 10 aylık döneminde yapılan fındık ihracatının 222 bin 913 Ton olduğunu ve karşılığında 1 milyar 414 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Arslantürk, fındık ihraç sezonunun ilk iki ayında Trabzon'dan 12 bin 667 Ton fındık ihraç edilerek karşılığında 82 milyon 11 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Yıllık bazda ise yılın 10 aylık döneminde 70 bin 677 Ton karşılığı 445 milyon 12 bin dolar ihracat yapıldığını, toplam fındık ihracatının da yaklaşık yüzde 31'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirtti.

Arslantürk, ihraç pazarlarındaki enflasyonist baskıların yol açtığı talep daralmasının devam etmesinin ve alıcıların siparişlerinde temkinli davranmalarının, ihracatımızdaki artış hızını yavaşlattığına değinerek, yurtiçinde üretim maliyetlerinin aşırı artması ve girdi maliyetlerinde yüksek oranlı artışların, ihracatçının rekabet imkanını zorlaması sonucu fiyat tutturamama riski ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Arslantürk, içinde bulunduğumuz yüzyılda tarımın çok çok önem verilmesi gereken bir sektör olduğunu, iklim değişiklikleri riski nedeniyle tüm ülkelerin politikalarını bu minvalde oluşturarak verim artışı ve üretim artışına yönelik geliştirdikleri teşvik enstrümanları ile tarımı ön plana aldıklarını belirtti. Ülkemizin de mevcut konjonktüre hazırlıklı olarak ivedilikle fındıkta verim artışını sağlayacak, çiftçiyi daha kaliteli üretime yönlendirecek destek modellerinin oluşturulmasının büyük aciliyet arz ettiğine değinen Arslantürk, özellikle fındıkta bahçelerin yenilenmesi, kurağa dayanıklı yeni fındık türlerinin geliştirilerek çiftçiye dağıtılması gibi üretimi teşvik edecek ve planlayacak bir sistemin kurulmasını talep etti.