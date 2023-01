Ülke ülke gezip ihracatı artıracağız

Küresel ekonomilerde yaşanan daralmaya rağmen geçen yıl 254.2 milyar dolarla rekor kıran ihracat yoluna emin adımlarla devam ediyor. İhracatçıların hedefinde ise mevcut pazarlarda büyümek ve uzak ülkelerde yer edinmek var. "Planlarımızı ihracatı her yıl yüzde 10 artırmak üzerine yaptık. Hedefimizde uzak ülkeler var. Ülke ülke gezip ihracatımızı artıracağız. Bunun başka yolu yok. Daha gidecek çok yolumuz var" diyen ihracatın kaptanı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile yol haritalarını konuştuk...Türkiye son yıllarda başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda gücünü ortaya koydu ve rüştünü ispatladı. Son iki yılda üretimde ve ihracatta çok iyi bir büyüme trendi yakaladık. TİM olarak bütün çalışmalarımızı Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına koyma vizyonuyla yapıyoruz. Genel olarak ihracat pazarlarımızda iyileşme sinyalleri var. Dipten çıkışın emarelerini görüyoruz. İlk çeyrekten sonra daha hızlı bir toparlanma bekliyoruz. Hedeflerimizi tutturmak için yoğun bir çalışma içindeyiz.Özellikle ticari heyet çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Yıl boyunca 50'nin üzerinde ziyaret yapacağız. Çok güçlü olmadığımız uzak ülkelerde payımızı artırmak için çalışacağız. Bu hafta Vnezuella'ya gideceğiz. Sektörel bazlı fırsatlar sunan ülkeler var. Mevcut pazarlarımızda payımızı da artırmak için elimizden geleni yapacağız. 2022 itibarıyla 4 yılda 370 milyar doları aşma hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye'nin üretim gücü çok yüksek. Sürdürebilir rekabetçiliğimizi korursak önümüzde hiçbir engel yok.İhracatımızın yüzde 55'ini buraya yapıyoruz. Ancak enerji krizinin etkileri, havaların iyi gitmesiyle beklediğimiz kadar yüksek olmadı. Bu nedenle beklentilerimiz bu yıl genel olarak olumlu. Zaten son 2-3 aydır otomotiv, makine, mobilya ve orman ürünlerinde yükseliş başladı. Hububat ihracatı da gayet iyi gidiyor.Enflasyondaki artış ile kurdaki artış arasındaki fark aynı düzeyde olmadı. Bizim girdi maliyetlerimiz kadar satış fiyatlarımızı da artırmamız lazım. Yani maliyetin yüzde 20 artıyorsa, doların da yüzde 20 devalüe edilmesi lazım ki o fiyatını koruyabilesin. Alıcıların kabul edeceği, onların enflasyon şartlarına göre fiyat vermeliyiz ki bizden mal alsınlar. Şu anda sanayici fiyat verme sıkıntısı yaşıyor. Kademe kademe bu sorunlar aşılacak diye düşünüyoruz. Öngörülebilir, sürdürülebilir ve istikrarlı kur bizi daha güçlü kılar.Türkiye ihracatının kaptan köşkünde oturan Mustafa Gültepe, 31 yıl önce genç bir mühendis olarak adım attığı iş dünyasında, bugün 100 milyon dolarlık ihracat yapan ve 3.500 kişiye istihdam sağlayan bir sanayici olarak ihracatı artırmaya odaklanmış. "Günde 5-6 saat uyrum. Hiperaktif bir yapım var, işlerin bir an önce olup bitmesini isterim. Ülkeye bir değer kazandırmanın ve hizmet etmenin gayretindeyim" diyor. Babasının Hollanda'da işçi olarak çalıştığını söyleyen Gültepe, "Tonya'nın Sayraç köyünde doğdum. Babam eğer gurbetçi olmasaydı, büyük bir ihtimalle köyde kalacaktık ve okumayacaktık. Beş kardeş hepimiz okuduk. Ailede benden başka sanayici yok, kardeşlerim okudu ve devlet memuru oldu. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudum. Azimliyim, pes etmem. Ama şunu da unutmamak lazım ki kısmetten ötesi yok" dedi.SON dönemde özellikle Amerika pazarından ciddi bir sipariş artışının söz konusu olduğunu söyleyen Gültepe, "Başta hazır giyim olmak üzere hemen her sektörde ciddi bir büyüme var" dedi. Gültepe siyaseten yaklaştığımız Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail pazarlarına ihracatta büyük bir artış söz konusu olduğunu söyledi.Kendısının de faaliyet gösterdiği hazır giyim sektörü ve tekstilde son dönemde bir kapasite düşüşü olduğunu söyleyen Gültepe, "Bunun en büyük nedeni de Avrupa'daki yüzde 30'lara varan tüketim daralması. Söz konusu daralma orta ve düşük kategorili markalarda oldu. Ama üst segmette bir gerileme olmadı. Ayrıca Uzakdoğu'da lojistik maliyetleri düştüğü için Avrupalı bir miktar oraya yöneldi. Burada bütün mesele fiyat tutturmak, yoksa bizim kalitemiz, üretim gücümüz ve hızımız son derece yüksek" diye konuştu.