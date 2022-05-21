Ülkelerde enflasyondan sonra borç alarmı

Ülkelerın, salgın ve savaş sonrası ekonomilerini desteklemek amacıyla para musluklarını açmasıyla küresel borçlar ilk çeyrek sonu itibarıyla 300 trilyon dolar eşiğini aştı. Dolar endeksinin 105 ile 20 yılın en yüksek seviyelerini test ettiği bu süreçte, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı da arttı. Rekor seviyelere yükselen kamu borçlarına dolardaki güçlenme de eklenince, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkede mali ve finansal yükler alarm vermeye başladı. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) verilerine göre, küresel borç miktarı ilk çeyrekte geçen yıl sonuna kıyasla 3.3 trilyon dolar artarak 305.3 trilyon dolara yükseldi. Dünyanın en borçlu ülkesi 30.5 trilyon dolarla ABD. İkinci sırada 14.9 trilyon dolarla Japonya, üçüncü sırada ise 10.6 trilyon dolarla Çin geliyor. İtalya'nın 3.8 trilyon, Fransa'nın 3.6 trilyon, Almanya'nın 3.4 trilyon, İngiltere'nin 3.3 trilyon dolar borcu var. IMF'nin Nisan 2022'de yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, yılsonu itibarıyla milli gelire oranla kamu borcu en yüksek olması beklenen ülkeler sıralamasında yüzde 263 ile Japonya ilk sırada bulunuyor. Onu Yunanistan ve İtalya izliyor.Verilere bakıldığında, kamu borcunun milli gelire oranının yıl sonunda Sudan'da yüzde 284'e ulaşması bekleniyor. 2022 sonunda Mısır'da yüzde 94, Brezilya'da yüzde 92, Hindistan'da yüzde 87, Çin'de yüzde 78, Macaristan'da yüzde 76, Arjantin'de yüzde 74, Pakistan'da yüzde 71, Türkiye'de yüzde 44 ve Rusya'da yüzde 17 olması bekleniyor.