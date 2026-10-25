Ülkemiz mali şeffaflıkta en üst sıralarda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin mali şeffaflıkta Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldığını belirterek, "Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

40 ÜLKE ARASINDA

Sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, Türkiye'nin mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamalarının incelendiği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlandığını anımsattı. Şimşek, şunlanı kaydetti: "Türkiye, 2015'te değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu'nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi. Böylece ülkemiz mali şeffaflıkta Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı. Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur." IMF raporunda Türkiye'nin mali şeffaflıkta 10 yılda önemli gelişme kaydettiğini bildirdi. Kurum, Türkiye'nin, kamu mali yönetimindeki ilerlemesiyle "değerlendirmesi tamamlanan 40 ülke arasında üst sıralarda" yer aldığını vurguladı.