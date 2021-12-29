Ülkemize güvendik yatırıma devam ediyoruz

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya
, tüketicinin konuta gösterdiği ilginin en büyük sebeplerinden birinin son 20 yılda yakalanan ekonomik büyüme ivmesi ve geleceğe dönük ülkenin taşıdığı potansiyel olduğunu söyledi. Çetinsaya, "Merkez Bankası
'nın faizleri indirmesinin ardından kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon TL altı tutarda 1.20'ye düşürdü. Önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırımcılarının piyasayı canlandıracak daha güçlü adımlar atacaklarını ümit ediyorum. Emtia fiyatlarındaki artış proje maliyetlerimizi yükseltse de bizler; ülkemizin dinamiklerine güvendik ve yatırımlarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Çetinsaya, küresel pandeminin başladığı 2020 yılı ve etkilerinin devam ettiği 2021 yılının kısıtlamalar, karantina süreçleri ve ekonomik daralmalarla geçtiğini söyledi. Birçok sektörde, özellikle tedarik zincirlerinde büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Çetinsaya, "Kovid-19'a karşı aşının bulunması ve ülkelerce aşı takviminin uygulanması piyasalarda yaşanan belirsizliği dağıttı. Ticari çarkların yeniden dönmesiyle birlikte şimdilerde 2022 yılına daha da umutla bakar olduk" diye konuştu. 11 aylık dönemde Türkiye'de satılan konut sayısının 1 milyon 265 bin 353 olduğunu hatırlatan Çetinsaya, "Aralık ayı verilerinin gelmesiyle birlikte bu yılı 1 milyon 400 bin bandında güzel bir tablo ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Ayrıca bu tablo konut yatırımının ne kadar güvenli bir liman olduğunun; ne kadar yüksek prim ve yatırım potansiyeli taşıdığının kanıtı niteliğindedir" dedi.
YENİ PROJELER GELİYOR
2022'de yeni projelere odaklanacaklarını ifade eden Çetinsaya, "Avrupa Konutları
markamızla Bağcılar
'da 'Yenimahalle', Ayazağa
bölgesinde de 'Saklıvadi' projemizi hayata geçireceğiz. Ülkemize, sektöre ve geleceğe olan güvenimiz tam. Artaş Grubu
olarak bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kalkınması için; çalışmaya, üretmeye ve istihdam sağlamaya tüm gücümüzle devam edeceğiz" diye konuştu.