‘Ülkemizi küresel üretim üssü haline getireceğiz’

Başkan Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesajla hitap etti: İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum. Üç kıtanın kalbi konumundaki ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli, yabancı sermaye ayrımı yapmadan, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz.