Ülker, içerik üreticilerinin yaratıcılığını odağına alan "social first" kampanyasıyla "Launch / Relaunch / Rebrand" kategorisinde ödül kazanarak atıştırmalık sektöründe Türkiye adına bir ilke imza attı.

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törende ödüllendirilen kampanya, yeni bir ürünü tanıtmanın ötesine geçerek onu farklı coğrafyalarda merak edilen bir hikâyeye dönüştürdü.

Ülker Çikolata ve ROSWO reklam ajansının imzasını taşıyan kampanya, uluslararası alanda tanınan bir içerik üreticisinin gizemli paylaşımıyla başladı. Marka ve ürün adı açıklanmadan paylaşılan çikolata, kısa sürede Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya ve Pasifik'e, içerik üreticilerinin kendi dillerindeki paylaşımlarla küresel ölçekte merak uyandırdı. Bu gizemin ardındaki ürünün Ülker Çikolata İstanbul olduğunun açıklanmasıyla birlikte Türkiye'deki tüketiciler dünyanın farklı noktalarında ilgi gören yeni çikolatayla tanıştı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör