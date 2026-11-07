Ülker, dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker Bisküvi*, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2026 yılının dokuz ayını 95,7 milyar TL ciro ile tamamladığını duyurdu.

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı şirketin dokuz aylık performansını şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'de 9, Suudi Arabistan'da 2, Mısır'da 1 ve Kazakistan'da 1 olmak üzere toplam 13 üretim tesisimiz bulunuyor. Türkiye'deki güçlü üretim altyapımızla iç pazara hizmet verirken, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde, yılın dokuz ayını 95,7 milyar TL ciroyla tamamladık.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor, güçlü operasyonel yapımız ve çevik yönetim anlayışımızla süreçleri etkin şekilde yönetiyoruz. Farklı coğrafyalardaki faaliyetlerimiz dayanıklılığımızı artırıyor, dengeli ve sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Bölgesel gücümüzü korurken, değişen tüketici ihtiyaçlarına da hızla uyum sağlıyoruz.

Güçlü markalarımız, yaygın dağıtım ağımız ve yenilikçi ürünlerimizle tüketicilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerine yanıt veriyoruz. AR-GE merkezlerimiz ve teknolojik yatırımlarımızla Türkiye'nin en sevilen markalarından oluşan güçlü ürün portföyümüzü ve operasyonlarımızı geliştiriyoruz. Dokuz ay boyunca yeni ürünleri tüketicilerimizle buluşturduk. Bunlar arasında Çikolatada Albeni Mozaik, Ülker Çikolata %90 Bitter, Marakeş Lezzeti, Dubaİstanbul Duo, Caramio Cup, bisküvi ve kekte Hanımeller Limon Soslu Kurabiye, Ülker Çizi Big Bang ailesi, Dankek Yaş Pasta çeşitlerini sayabilirim. Bütünsel iyilikte Go Ahead markamızı büyütüyoruz. Kuruyemiş ve meyve barların ardından Go Ahead Yer Fıstıklı ve Taco Aromalı protein cipsi lansmanını yaptık. Son olarak da Go Ahead Granola Bar ve High Protein çeşitleri raflarda yerini aldı. 82 yıllık deneyimimizi çeviklik ve yenilikçilikle birleştirerek geleceğe hazırlanıyoruz.

GELECEĞE YATIRIM

İsrafsız şirket kültürü ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kölükfakı, şöyle devam etti: 'Buğdayda Onarıcı Tarım' projemizle toprak sağlığını iyileştirmeyi, biyoçeşitliliği desteklemeyi ve su kaynaklarını koruyarak gıdanın geleceğine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Projemiz, SKD Türkiye'nin düzenlediği COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri'nde 'Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri' kategorisinde ödüle layık görüldü. Onarıcı Tarım projemizin toplumsal ayağında ise su bilincini artırmak amacıyla Kırıkkale'deki pilot okullarda 'Yağmurdan Hasada' etkinliğini hayata geçirdik. Çocuklar yağmur suyunun depolanmasını ve kurulan bostanlarda damla sulama yönteminin kullanılmasını uygulamalı olarak gözlemledi."

Öte yandan Ülker Happy Place to Work 2026 kapsamında en yüksek başarı diliminde yer alarak üst üste beşinci kez "Excellent Place to Work" ödülüne layık görüldü. Ayrıca Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlediği yılın en başarılı pazarlama ve kamuoyu araştırmalarının değerlendirildiği Baykuş Ödüleri'nde 3, pazarlama dünyasının prestijli ödüllerinden Effie Türkiye'de de 4 ödül kazandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör