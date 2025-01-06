Ülker ikinci kez dünya birinciliğine yükseldi

Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG'in (London Stock Exchange Group) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG- Environmental, Social & Governance) performansına ilişkin değerlendirmesi açıklandı. İsrafsız şirket kültürüyle uzun yıllardır sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Ülker, Ocak 2024'ten sonra, Ocak 2025 itibarıyla da kendi kategorisinde değerlendirilen 484 şirket arasında en yüksek puanı alarak ikinci kez dünya birinciliğine yükseldi. Ülker ayrıca, Borsa İstanbul'da tüm sektörlerden şirketler arasındaki liderliğini devam ettirdi. LSEG değerlendirmesinde, şirketlerin enerji, su, emisyonlar, atık yönetimi, insan hakları, iş gücü, kurumsal sosyal sorumluluk, tedarik zinciri, sorumlu üretim gibi başlıklarında 100'ü aşkın performans kriterini göz önünde bulunduruyor. Ülker CEO'su Mete Buyurgan, çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki sürdürülebilirlik performanslarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda lider konumda olduklarını belirtti. Buyurgan, "Çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarının tümünde, bizi dönüştürdüğüne inandığımız sürdürülebilirliği merkeze aldık. ESG kapsamında kriterleri yerine getirme konusundaki hassasiyetimizin LSEG'in performans değerlendirmesiyle, uluslararası platformlarda bir kez daha tescil edilmesinden mutluluk duyduk. 2024'te gerçekleştirdiğimiz 7 yıl vadeli 550 milyon dolar değerindeki sürdürülebilirlik bağlantılı yurt dışı tahvil ihracımız, uluslararası yatırımcıların bize güvenini göstermiş, bizleri motive etmişti" dedi.