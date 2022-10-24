Ülkeye güvenin göstergesi

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu söyleyen Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Yaşanan krizlere rağmen ülkemizin kalkınmasında her zaman lokomotif olmuştur. Türkiye, potansiyeli yüksek bir ülke. Gerek ülke ekonomisi, gerekse inşaat sektörü son derece güçlü. Sektör özellikle son 20 yıl içinde çok büyük yol kat etti. Devlet ve özel sektör eliyle dünya ölçeğinde dev projeler bir bir hayata geçirildi. Ülke geneline yayılan bir kalite yakalandı" diye konuştu.Sektör olarak ülkenin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini iyileştirmek, ekonomideki ivme kaybını telafi etmek üzere gayrimenkul sektöründe atılacak tüm adımları geleceğe yatırım olarak gördüklerini belirten Çetinsaya, "Bu sebeple ekonomik büyümeye destek olmak ve gayrimenkul sektörüne hız kazandırmak amacıyla yapılan bütün etkinlik ve kampanyaları destekliyoruz. Son dönemlerde emtia fiyatlarındaki artış inşaat maliyetlerimizi ciddi oranda yükseltse de bizler ülkemizin dinamiklerine güveniyoruz. Sektördeki yatırımlarımız da bu güvenimizin önemli bir göstergesidir" şeklinde konuştu.Türkiye'nin bugün olduğu gibi 2023'te de inşaat sektöründeki yeni yatırımları ve diğer dinamikleriyle büyümesine devam edeceğinin altını çizen Çetinsaya, şöyle devam etti: "Böylece inşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğini ve sektör oyuncularının büyük projelerini bir bir hayata geçireceğini düşünüyorum. Yatırımcı da güvenli liman olarak gördüğü gayrimenkule yatırımını bugün olduğu gibi yarında sürdürecektir. İnanıyorum ki yakın bir dönemde Türkiye, bu coğrafyadaki üstünlüğünü pekiştirirken ekonomide de yüksek enflasyonun önüne geçerek istikrarını sağlamlaştıracaktır."